Lite familiare a colpi di pistola sulla SS7 - ferita una donna

(Di domenica 26 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoUnadi 47 anni è stata gravementedadi arma da fuoco mentre viaggiava su una Nissan bianca lungo la strada statale 7 tra Brindisi e Taranto, in direzione di Mesagne, vicino alla Cittadella della Ricerca. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato del Commissariato di Mesagne, insieme agli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica della Questura di Brindisi, che hanno rinvenuto diversi bossoli e una mazza da baseball utilizzata perre un uomo alla testa, le cui condizioni non sembrano essere gravi.

Caterina Ciurleo Anoglia, la donna di 81 anni colpita ieri pomeriggio da un proiettile vagante in via Ponte di Nona a Roma, è morta nella giornata di oggi. L’anziana, originaria di Reggio Calabria, era stata raggiunta un colpo di pistola mentre si trovava in auto con un’amica, all’incrocio tra via Prenestina e via della Riserva Nuova. open.online

Un 28enne è stato fermato per la morte di Caterina Ciurleo, colpita ieri pomeriggio da un proiettile mentre era in macchina alla periferia di Roma. I poliziotti della squadra mobile di Roma, coordinati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia, hanno fermato il giovane sospettato di aver esploso in via della Riserva Nuova diversi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali ha centrato l’anziana. open.online

Far west Capitale, a Roma si spara: 3 morti e 7 gambizzati nel 2024. La mappa degli agguati - Far west Capitale, a Roma si spara: 3 morti e 7 gambizzati nel 2024. La mappa degli agguati - colpi esplosi di notte, di giorno, in strada, risse, aggressioni, agguati, regolamento di conti, guerre tra bande, spesso per il controllo del territorio e dello spaccio di droga. A farne le spese anc ... romatoday

