L’Isola dei Famosi - chi sarà il prossimo a lasciare il programma

News Tv. Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata dedei. Durante la puntata di mercoledì scorso, è stato aperto un televoto che porterà all'eliminazione di un concorrente. Chi verrà eliminato durante la puntata di stasera, domenica 26 maggio 2024, dedei? Ricordiamo che al televoto sono finiti Artur Dainese, Edoardo Franco, Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli. Artur, il più nominato tra i naufraghi Artur Dainese è il concorrente che più a faticato a farsi degli amici tra i naufraghi del. I suoi modi non sono piaciuti sin dalle prime puntate e quindi per questo gli altri concorrenti trovano facilmente una ragione per votarlo. A mandarlo in nomination, Samuel Peron: tra i due è sempre maretta.