L’importanza del Festival dell’Economia di Trento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 26 maggio 2024) Uno degli eventi dove non possono mancare quanti conducono i giochi dell’Italia è quell’ incontro annuale a, quasi sempre nella seconda metà di maggio. Il motivo è ildell’ Economia, giunto alla XIX edizione. In frangenti come quello attuale, soprattutto nel Paese, L’ appuntamento sotto le Alpi deve essere considerato un vero e proprio pensatoio per chi produce e quanti se ne interessano. Nei giorni a esso dedicati, i partecipanti portano il loro importante contributo, volto soprattutto alla soluzione di problemi strategici. Di conseguenza è implicito che molte delle soluzioni proposte siano di portata ben più ampia della sola valenza nazionale. Una di esse è venuta fuori articolatamente venerdì, prendendo come base le considerazioni espresse dal Presidente dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli. La sua premessa è stata che, per essere competitiva sui mercati internazionali, ciascuna banca deve adeguarsi.