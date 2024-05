L’immagine di Israele è al tracollo | uno stato etnico non è moralmente lecito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Alle ripetute condanne diemesse negli anni dall’Assemblea dell’Onu, si aggiungono oggi i procedimenti in corso presso la Corte Internazionale di Giustizia e la Corte Penale Internazionale, con la richiesta di arresto (non ancora convalidata) del premier Netanyahu e del ministro Gallant.disubisce undisastroso, apparentemente improvviso, ma in realtà in atto almeno dal 1967, e implicito nelle premesse che portarono alla costituzione dello. Per quanto i vertici dellodipossano negare il disastro e attribuirlo all’antisemitismo, il dato di fatto è cheè accusato di sanguinose violazioni del diritto internazionale. Lodegli ebrei immaginato da Theodor Herzl nel 1896 era uno, come del resto tutti gli stati nati nel XIX secolo, Italia inclusa: l’idea del popolo-nazione era figlia del romanticismo e conteneva in sé una vena di razzismo, che all’epoca era largamente condivisa, e sembrava plausibile e addirittura sana.