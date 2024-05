Libri moda da collezione | la storia di Chanel in un nuovo coffe table book

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 26 maggio 2024) Life&People.it Pochi personaggi nel mondo dellacontinuano a generare interesse nel pubblico come Coco. Un’attrattiva che scaturisce dal carisma di una stilista con una biografia da romanzo – tra moralità discutibile e idee rivoluzionarie – capace di definire le caratteristiche dei codici vestimentari femminili moderni. Il grande coinvolgimento nei suoi confronti si traduce in numerosi testi e opere che ne analizzano la visione: l’ultimo libro, fresco di stampa, sulladiracconta l’epopea della maison francese dalla fondazione alla contemporaneità. Si può già considerare un best-seller, uno deidain edizione di pregio, intitolato:. The legend of an icon.. The legend of an icon Pubblicato da Assouline, casa editrice fondata a Parigi nel 1994 e rinomata per i suoidi lusso,. The legend of an icon è a cura del critico e giornalista Alexander Fury.