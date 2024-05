L’ha preso in pieno - è morto Ragazza in macchina travolge 19enne in scooter

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 26 maggio 2024) Drammatico incidente mortale in strada, perde la vita un ragazzo di soli 19 anni. Il ragazzo era a bordo di unoche si è scontrato con un’automobile guidata da unasenza patente. Sotto choc il paese dove viveva la giovane vittima. La triste notizia ha sconvolto tutti. Non solo amici e parenti. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente mortale vi era una ventiseienne, che risultava priva di patente. La giovane è stata immediatamente denunciata per omicidio stradale alla Procura. L’inchiesta ha rivelato anche un ulteriore dettaglio inquietante: un cinquantunenne avrebbe tentato di coprire la responsabile dichiarando falsamente di essere lui alla guida al momento dello scontro. Per questo motivo, dovrà rispondere dell’accusa di favoreggiamento personale. Leggi anche: “Li ha accoltellati tutti”. Orrore in casa, 35enne aggredisce moglie e figli e si barrica in casa Scontro auto-: muore un ragazzo di soli 19 anni Un tragico incidente stradale ha scosso stamani la comunità di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.