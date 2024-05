L' Eredità - botola sotto ai piedi | la ghigliottina finisce male | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) È stata Emma la campionessa della puntata de L'andata in onda questa sera su Rai 1. La concorrente è arrivata allacon un montepremi iniziale di 190mila euro. Poi, dopo aver dimezzato varie volte, la cifra è scesa a 23.750 euro. Le parole tra cui trovare un filo conduttore questa sera erano penna, dolore, rosso, magico, e fungo. Lei allora ha tentato il tutto per tutto con la parola Filo, che purtroppo però non era corretta. La risposta giusta, come spiegato infine dal conduttore Marco Liorni, era invece pulsante. La nuova campionessa, insomma, non è riuscita a portare nulla a casa. Ma potrà sempre riprovarci domani. Intanto sui social gli utenti si sono scatenati sulla. In molti, infatti, non si sono detti d'accordo con la soluzione offerta dal game show.