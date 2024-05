L’Eredità 26 maggio 2024 Emma alla sua prima ghigliottina non indovina la parola

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 26 maggio 2024) Nella puntata di quest’oggi – 26– è arrivata al gioco finale de, al debutto come campionessa. La campionessa s’è ritrovataa concorrere per la cifra di 23.750 euro e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Penna Dolore Rosso Magico Fungo. Al termine dei classici 60 secondi di riflessione la neo-campionessa ha scritto sul proprio cartoncino laFilo. Ma non era Filo lascelta dagli autori ma Pulsante. Queste le spiegazioni circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono le parole del padrone di casa Marco Liorni). Pulsante della Penna, è una parte della penna. Un Dolore di Pulsante: “a volte un mal di testa” può rappresentare un tipo di dolore di questo tipo.