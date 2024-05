Lenny Kravitz compie 60 anni | i tre segreti del rocker eternamente giovane

(Di domenica 26 maggio 2024)festeggia il suo 60esimo compleanno, e tutti si chiedono come riesca a mantenere un mix di fascino sexy e vintage e soprattutto come mai sembra che il tempo per il lui si sia fermato. Durante tutta la sua carriera, è stato difficile collocarlo in un decennio specifico, poiché è sempre invecchiato come il buon vino. In un’intervista a Vogue del 2020,ha rivelato uno dei suoi: “Mio nonno è vissuto fino ai 90e aveva una sete di vita, di apprendimento, di crescita e penso di aver ereditato questo da lui. Con i geni che ho dai miei genitori e dai miei nonni, non sembriamo invecchiare visibilmente come si potrebbe pensare. Tutto questo, insieme a prendersi cura di sé, mettere le cose giuste nel proprio corpo e prendersi cura della mente e dello spirito, ha contribuito a far sì che invecchiare sia solo un’esperienza di vita e non un deterioramento.” Qual è quindi l’elisir della giovinezza di? Attribuisce il suo aspetto giovanile e la sua vitalità a una combinazione di buoni geni, un’alimentazione sana, attività fisica all’aperto e una routine di cura personale semplice ma efficace.

