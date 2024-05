Legnarello vince il Palio di Legnano 2024 - tafferugli fra contradaioli e forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024)ildi. La contrada giallorossa bissa il successo dell'anno scorso con lo stesso fantino e il medesimo cavallo: Antonio Siri, detto Amsicora, insieme a Woody Woodpecker regala una storica doppietta alla contrada del Sole.arrivo Grande corsa sulla pista in sabbia dello stadio Giovanni Mari,frae fradell'ordine a margine. Il primo scontro, quello fra alcunidie i carabinieri, è avvenuto subito dopo la vittoria proprio dei giallorossi. E' tradizione che si svolga l'invasione di campo da parte del popolo vincitore, ma tutto deve essere svolto nella piena sicurezza. L'entusiasmo e la voglia di "saltare in pista" da una parte e l'obbligo di far rispettare le norme di sicurezza dall'altro: queste due fazioni si sono letteralmente scontrate, nel senso che alcunihanno preteso di sfondare il muro delledell'ordine.