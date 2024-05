Lega Pro - playoff | definito il quadro delle semifinali

(Di domenica 26 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ il blitz del Vicenza la vera sorpresagare di ritorno dei quarti di finale dei play off con i biancorossi capaci di andare a vincere anche all’Euganeo (1-0) dopo il 2-0 dell’andata. In semifinale i veneti troveranno l’Avellino che ha ribaltato (2-1) lo 0-1 del Massimino staccando il biglietto per la Final Four. Gol ed emozioni (2-2) tra Carrarese e Juventus Next Gen: in semifinale vanno i toscani in virtù della migliore posizione nella regular season dopo l’1-1 dell’andata. 0-0 al “Vanni Sanna” tra Torres e Benevento: giallorossi qualificati per l’1-0 maturato al “Ciro Vigorito”. Quarti di finale (ritorno)Padova-Vicenza 0-1 (andata 0-2) Avellino-Catania 2-1 (andata 0-1) Torres-Benevento 0-0 (andata 0-1) Carrarese-Juventus Next Gen 2-2 (andata 1-1) Final Four (andata, martedì 28 maggio 2024) Avellino – Vicenza Carrarese – Benevento (ritorno, domenica 2 giugno 2024) Vicenza – Avellino Benevento – Carrarese L'articolo proviene da Anteprima24.

