Leclerc vince il Gran premio di Monaco - terzo Sainz sull' altra Ferrari

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - Charlesalla guida della sua Ferrai ha vinto ildidavanti alla McLaren di Oscar Piastri. Podio anche per l'altrosta, Carlos, che taglia il traguardo alposto. Scattato dalla pole position - come gli era già successo nel 2021 e nel 2022 - stavoltariesce a tagliare per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi, per quella che è la sesta vittoria in carriera, interrompendo un digiuno lungo quasi due anni (Austria 2022 l'ultimo successo). Prima vittoria stagionale per il monegasco, la seconda della, che con ilposto diha guadagnato punti importanti in ottica Costruttori e che sarebbero potuti andare persi a causa della bandiera rossa che pochi metri dopo il via ha interrotto la gara, con lo spagnolo che si era trovato costretto a fermare la sua monoposto per una foratura.