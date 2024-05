Leclerc vince il Gran Premio di Monaco con la Ferrari | urla e piange di gioia - la dedica al papà

La terza volta è quella buona. Charles Leclerc trionfa finalmente fra le strade di casa e fa suo il Gran Premio di Monaco, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Scattato dalla pole position - come gli era già successo nel 2021 e nel 2022 - s tavolta Leclerc riesce a tagliare per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi, per quella che è la sesta vittoria..

gazzettadelsud

Giornata indimenticabile per Charles Leclerc e per i tifosi della Ferrari. Oggi, domenica 26 maggio, il pilota monegasco della Ferrari ha vinto il Gp di Monaco. Per "Il Predestinato" è il primo successo nella gara di casa, la fine di quello che era stato un vero e proprio tabù.

today