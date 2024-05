Leclerc Vince il Gp di Monaco!!!

I miei quattro lettori ferraristi saranno d’accordo con me: peccato ci sia ancora la gara, a Montecarlo! E non si potrebbe chiudere baracca e burattini celebrando da subito l’impresa di Carletto?!? Vabbè, ci sarà da soffrire. sport.quotidiano

È pole position per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il monegasco e la sua Ferrari firmano la terza pole in Formula 1, sulle strade di casa. In prima fila con Leclerc, c’è la McLaren dell’australiano Oscar Piastri.

ilfattoquotidiano