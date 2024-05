Leclerc vince a Montecarlo; la festa Ferrari | video

durante il Gp di Montecarlo , vinto da Charles Leclerc , il pilota della Red Bull Max Verstappen si è lamentato e non poco per la gara di Monaco, che ha definito noiosa.Continua a leggere . fanpage

dopo aver ottenuto la prima vittoria nel GP di Monaco di Formula 1, il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc in un team radio è scoppia to in un pianto liberatorio: "In gara ho pensato molto a mio papà e a Jules Bianchi"Continua a leggere . fanpage

