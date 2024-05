Leclerc vince a Monaco e si emoziona | Ho pensato tanto a mio padre Ferrari fantastica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Lacrime negli occhi di Charles. Il monegasco ce l’ha fatta, sfatando il tabù e aggiudicandosi l’edizione 2024 del GP di. La maledizione è stata spezzata eha meritato una vittoria di una gara complicata anche da seguire in tv. La sospensione de GP nel primo giro, che ha avuto per protagoniste le due Haas di Kevin Magnussen e di Nico Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez, ha messo nelle condizioni Carlos Sainz di poter riprendere una gara che sembrava persa, per la foratura rimediata alla prima curva, duellando con l’australiano Oscar Piastri.