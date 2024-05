Leclerc trionfa nella sua Monaco davanti a Piastri e Sainz

(Di domenica 26 maggio 2024) Secondo successo stagionale per la Ferrari, solo sesto Verstappen MONTECARLO () - La terza volta è quella buona. Charlesfinalmente fra le strade di casa e fa suo il Gran Premio di, precedendo la McLaren di Oscare l'altra Ferrari di Carlos. Scattato dalla .

La terza volta è quella buona. Charles Leclerc trionfa finalmente fra le strade di casa e fa suo il Gran Premio di Monaco, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e l'altra Ferrari di Carlo s Sainz. Scattato dalla pole position - come gli era già successo nel 2021 e nel 2022 - stavolta Leclerc riesce a tagliare per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi, per quella che è la sesta vittoria in carriera, interrompendo un digiuno lungo quasi 2 anni (Austria 2022 l'ultimo successo). iltempo

Charles Leclerc trionfa al GP di Monaco 2024 nella sua pista di casa a Montecarlo e torna a vincere una gara di F1, salendo ora a quota sei trionfi in carriera. Il pilota monegasco, che su questo circuito era stato colpito negli ultimi anni da una vera e propria maledizione, può finalmente esultare ed emoziona rsi nel team radio in cui festeggia con il team Ferrari per questo grande successo: “Yeeeeeeeeeees! Mamma mia, ce l’abbiamo fatta, finalmente”. sportface

Leclerc in lacrime, la dedica al papà morto: «Negli ultimi 15 giri pensavo solo a lui, vincere e Monaco era il nostro sogno» - leclerc in lacrime, la dedica al papà morto: «Negli ultimi 15 giri pensavo solo a lui, vincere e Monaco era il nostro sogno» - La maledizione che voleva leclerc non vincere nel Gp di casa, a Monaco, è stata spezzata, con la gioia incontenibile del campione monegasco e di tutto il team al traguardo e ... ilmessaggero