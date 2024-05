Leclerc scoppia in lacrime in radio dopo la vittoria a Montecarlo | Ho pensato molto a mio padre”

(Di domenica 26 maggio 2024)aver ottenuto la primanel GP di Monaco di Formula 1, il pilota monegasco della Ferrari Charlesin un teamto in un pianto liberatorio: "In gara hoa mio papà e a Jules Bianchi" .

Giornata indimenticabile per Charles Leclerc e per i tifosi della Ferrari . Oggi, domenica 26 maggio, il pilota monegasco della Ferrari ha vinto il Gp di Monaco . Per "Il Predestinato" è il primo successo nella gara di casa, la fine di quello che era stato un vero e proprio tabù. today

durante il Gp di Montecarlo , vinto da Charles Leclerc , il pilota della Red Bull Max Verstappen si è lamentato e non poco per la gara di Monaco, che ha definito noiosa.Continua a leggere . fanpage

Dopo aver ottenuto la prima vittoria nel GP di Monaco di Formula 1, il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc in un team radio è scoppiato in lacrime in un pianto liberatorio: "In gara ho pensato a mio padre e a Jules Bianchi".

Il canadese rientra giusto dietro a Norris. Giro 47 | Piastri cerca di riportarsi sotto a Leclerc, scendendo da due secondi e tre a un secondo e quattro circa. Giro 49 | Stroll riporta una foratura

"Non ci sono parole per spiegare la mia gioia. E' una gara talmente difficile, lo prova il fatto che due volte ci avevo provato e non ero riuscito a vincere. Questa è la corsa che mi ha fatto sognare"