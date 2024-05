Leclerc sbanca Montecarlo - Ferrari vince Gp di Monaco

Una gara incredibile quella di Leclerc. Dopo il successo della giornata di ieri dove proprio il pilota monegasco era riuscito a conquistare la duecentocinquantesima pole position per la Ferrari a Monaco. Proprio lui su cui sembrava avesse una maledizione nel Gran Premio in casa, ma oggi non ha deluso ed è riuscito ad arrivare sul posto più in alto del podio, seguito da Piastri con la sua McLaren e sul gradino più basso Sainz.

