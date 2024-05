Leclerc sbanca Montecarlo - Ferrari vince Gp di Monaco

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 26 maggio 2024) (Adnkronos) – Ladi Charleschiude il weekend perfetto dindo il Gp di, la sua gara di casa, per la prima volta in carriera. Il pilota monegasco della rossa, partito dalla pole, dopo un primo avvio fermato dalle bandiere rosse per il pauroso incidente tra le due Haas e la Red Bull di Sergio Perez, è ripartito ed ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro. Una gara forse noiosa ma sicuramente gioiosa per isti. Secondo posto per la McLaren di Oscar Piastri e terzo per l’altradi Carlos Sainz.