Leclerc rompe il sortilegio a Monaco - una vittoria clamorosa | ora la Ferrari sogna in grande

(Di domenica 26 maggio 2024) Charlestrionfa al Gran Premio di, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e l'altradi Carlos Sainz. Scattato dalla pole position, questa voltariesce a tagliare per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi, per quella che è la sestain carriera. Si tratta della primastagionale per il monegasco, la seconda della, che con il terzo posto di Sainz ha guadagnato punti importanti in ottica Costruttori. Dopo lo stop forzato della corsa al termine del primo giro, per via dell'incidente che ha coinvolto la Red Bull di Sergio Perez e le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, la ripartenza è avvenuta con l'ordine originario della griglia.