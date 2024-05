Leclerc in lacrime | il team radio dopo il trionfo a Montecarlo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2024) E’ una giornata importante per l’Italia dei motori: Charlesè tornato al successouna prestazione perfetta al GP di Monaco. Il pilota monegasco della rossa, partito dalla pole,un primo avvio fermato dalle bandiere rosse per il pauroso incidente tra le due Haas e la Red Bull di Sergio Perez, è ripartito e ha dominato la gara dal primo all’ultimo giro. Secondo posto per la McLaren di Oscar Piastri e terzo per l’altra Ferrari di Carlos Sainz. Solo sesta la Red Bull di Max Verstappen. Le parole die il“Non ho parole, è una gara difficile e il fatto che per due volte sia partito in pole senza vincere rende questa vittoria ancora più bella e che significa tanto per me. La dedico a mio padre che ha fatto di tutto perché fossi qui”.