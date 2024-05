Leclerc e il trionfo nel Gp di Monaco - le lacrime dopo la vittoria – Video

Charles Leclerc trionfa davanti al suo pubblico nel Gp di Monaco , per la prima volta in carriera, dopo una partenza funestata dagli incidenti e dopo aver condotto la gara in testa dall’inizio alla fine senza troppe preoccupazioni. open.online

Trionfo Ferrari a Monaco: Leclerc vince per la prima volta in casa sua! - Trionfo Ferrari a Monaco: leclerc vince per la prima volta in casa sua! - Una gara sempre dominata dal "padrone di casa" leclerc, che ha capitalizzato la splendida pole position per ottenere una vittoria convincente. Il leader del Mondiale, Max Verstappen, ha chiuso al ... laziopress

F1 GP Monaco 2024, le pagelle della gara di Monte Carlo - F1 GP Monaco 2024, le pagelle della gara di Monte Carlo - Le pagelle di MotorBox dopo il GP di Monaco 2024 a Monte Carlo: leclerc, voto d cuore. Tanti piloti con voti positivi visti i pochi errori, più qualche bocciato ... motorbox

F1 | GP Monaco 2024, la cronaca della gara - F1 | GP Monaco 2024, la cronaca della gara - Segue la cronaca del GP Monaco 2024, vinto da Charles leclerc su Oscar Piastri e Carlos Sainz. Giro 1 | La gara viene subito interrotta con bandiera rossa per un brutto incidente tra Sergio Pérez e le ... p300