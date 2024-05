Leclerc e il trionfo nel Gp di Monaco - le lacrime dopo la vittoria – Video

E’ una giornata importante per l’Italia dei motori: Charles Leclerc è tornato al successo dopo una prestazione perfetta al GP di Monaco. Il pilota monegasco della rossa, partito dalla pole, dopo un primo avvio fermato dalle bandiere rosse per il pauroso incidente tra le due Haas e la Red Bull di ... calcioweb.eu

dopo aver ottenuto la prima vittoria nel GP di Monaco di Formula 1, il pilota monegasco della Ferrari Charles Leclerc in un team radio è scoppiato in un pianto liberatorio: "In gara ho pensato molto a mio papà e a Jules Bianchi"Continua a leggere fanpage