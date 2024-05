Leclerc - come vincere a 15 minuti da casa | quanto vale il trionfo della Ferrari a Monaco in vista delle prossime gare del mondiale | analisi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) E pensare che tra la via disua, lungo Boulevard du Jardin Exotique, e quella dell’Albert 1er, dove scatta il GP di Montecarlo, c’è una distanza di un quarto d’ora a piedi. La vittoria di oggi nel Principatol’ha cercata a lungo. Anni di speranze, di sogni di alzare la coppa a fine gara davanti al Principe Alberto II (in lacrime sul podio a fine corsa per Charles), prima che le maledizioni con l’arrivo di ogni weekend inne facessero da padrone. Alcuni esempi? La mancata qualificazione al Q2 nel 2019 o la non-partenza dalla pole nel 2021 per un problema al semiasse sinistro, durante il giro di ricognizione.