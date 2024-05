Lecce - Gotti | Napoli? A fine primo tempo ero arrabbiato perché potevamo fare molto più male!

(Di domenica 26 maggio 2024) Al termine del match contro il, il tecnico delLucaè intervenuto nella sala conferenze del Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. ”Ogni allenatore mette mano con la propria visione e cerca di aggiustare o cambiare dove c’è bisogno di farlo. Ho sempre pensato diil vice, che è un altro lavoro. Avevo trovato da una decina di anni una certa dimensione che mi dava soddisfazione e una certa qualità della vita che da allenatore viene un po’ meno. Poi la vita di sorprende, secondo me è giusto farsi accompagnare da questa sorpresa e arrivare fino a oggi”. Quando deciderà del suo futuro? “Non abbiamo un appuntamento fissato, rimarrò in Salento qualche altro giorno per godermelo e poi ci siediamo ad un r tavolo con grande serenità.

