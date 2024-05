Le scatole vuote - il furgone bruciat - ma di Nicolas non c’è traccia La famiglia | Preoccupazione insostenibile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 26 maggio 2024) Grosseto, 26 maggio 2024 – L’unica novità al momento sul mistero di Castel del Piano è che leche contenevano le borse griffate per un valore di 500mila euro sono state ritrovate. Gli scatoloni, ovviamente vuoti, sono stati ritrovati dai volontari a circa un chilometro di distanza dal punto in cui era stato scoperto ilcompletamenteo. Del corriere argentino di 40 anni,Matias Del Rio, però ancora non c’è. L’uomo è svanito mercoledì 22 maggio intorno alle 17:15 da Castel del Piano. Il corriere stava trasportando un carico di borse griffate destinate ad alcune aziende del distretto di Firenze Scandicci. Il suo, Fiat Daily, è stato ritrovatoo a Roccalbegna, nella bassa Maremma. Al momento tutte le piste sono aperte, ma gli investigatori non escludono l’ipotesi di una rapina. La procura di Grosseto ha aperto un’inchiesta. "Mio figlioè venuto in Italia nel dicembre dello scorso anche per la difficile situazione economica argentina.