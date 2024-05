Le pillole di Polly | recensione di All’incrocio dei nostri destini di Mélissa Da Costa

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 26 maggio 2024) La venticinquenne Ambre ha tutte le carte in regola per definirsi felice. Vive da due anni con Marc, un uomo che stravede per lei e che tutte le amiche le invidiano per la sua pazienza e la devozione nei suoi confronti, che non perde mai occasione di dimostrare. Inoltre, la giovane ha un lavoro molto ben pagato come responsabile di una boutique, e le sue collaboratrici la stimano e le vogliono bene; per di più, ha una famiglia di origine con cui non ha un grande dialogo, ma su cui comunque sa di poter contare. Eppure la sera, quando si guarda allo specchio, prova un’amarezza e un senso di insoddisfazione che non sa spiegarsi. Del resto, quando si sente così preferisce non farsi domande; molto meglio accantonare i pensieri e tirare a campare, invece che dare spazio a dubbi che potrebbero mettere in discussione la sua esistenza così appagante, almeno apparentemente. Eppure, come diceva il grande Cesare Pavese, non ci si libera di una cosa evitandola, ma soltanto attraversandola.