Le Pen vuole un’alleanza con Meloni alle europee | È il momento di unirci

(Di domenica 26 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 16:02 Le Pen, nota per il suo carisma e la capacità di attirare l’attenzione, ha trovato unper lanciare un appello alla premier italiana Giorgia: “È ildi. Non possiamo lasciarci sfuggire un’occasione simile“, ha dichiarato, riferendosiprossime elezionidel 9 giugno e L'articolo proviene da Il Difforme. .

Pescara, dal nostro inviato. Parte scherzando su Matteo Salvini, che "ha preferito il ponte a noi". Poi elenca le ragioni per cui "possiamo cambiare l'Europa, abbiamo già cominciato a farlo". A Pescara la lunga attesa di Giorgia Meloni finisce alle 12 e 10 di mattino: la premier sale sul palco, in mezzo allo sventolare dei tricolori e delle bandiere di Fratelli d'Italia, per dire: mi candido. ilfoglio

"Ho sognato ogni giorno questo momento". Chico Forti affida in serata al Tg1 le parole che condensano il senso di una giornata che lo ha visto rientrare in Italia dopo 24 anni di carcere in Florida. Sono le 11.34 del mattino quando, a Pratica di Mare, atterra l'aereo che riporta Chico Forti nel suo paese. liberoquotidiano

«Adesso è il momento di unirsi, sarebbe davvero utile». A parlare è Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National. In un’intervista al Corriere della Sera, la storica alleata della Lega di Matteo Salvini ha lanciato un appello alla premier Giorgia Meloni, invitandola a formare un’alleanza al prossimo Parlamento europeo in grado di scardinare gli equilibri e i rapporti di forza esistenti tra i diversi gruppi politici. open.online

Giorgia Meloni. "Un'alleanza con l'estrema destra in Ue Non dò patenti di presentabilità" - Giorgia meloni. "Un'alleanza con l'estrema destra in Ue Non dò patenti di presentabilità" - "L'importante è non andare con la sinistra, per il resto si vedrà". E sulla possibilità che l'Ucraina usi armi Nato per ... huffingtonpost

Meloni, parole di Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza - meloni, parole di Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza - "Non so perché Stoltenberg dica una cosa del genere. Bisogna essere molto prudenti. Sono d'accordo sul fatto che la Nato deve mantenere la sua fermezza, non deve dare segni di cedimento. Sono molte le ... ansa

Confronto Meloni-Schlein, Mentana rilancia: “Non escludo di farlo. Occupazione Rai della destra Non è diversa da quelle precedenti” - Confronto meloni-Schlein, Mentana rilancia: “Non escludo di farlo. Occupazione Rai della destra Non è diversa da quelle precedenti” - “Il confronto in tv tra Schlein e meloni Non escludo di farlo, non è ancora finito il tempo”. Enrico Mentana rilancia la possibilità del faccia a faccia bloccato sulla Rai. Lo fa intervenendo al Fest ... ilfattoquotidiano