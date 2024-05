Le pagelle del Giro d’Italia 2024 | anche l’Italia può sorridere Zero a chi critica Pogacar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Roma, 26 maggio– Ilsi è concluso all’insegna dello strapotere di Tadej. Ma nel cielo si aprono squarci d’azzurro. Ecco i voti di Angelo Costa10 (100? 1000?…) a TADEJVince alla Merckx, vince quanto Merckx: 6 tappe al primo, come il Cannibale. In questa stagione, in 31 giorni di corsa, ha vinto 14 volte, con Strade Bi, Liegi e, dove fal’apripista in volata e regala gesti memorabili: la borraccia regalata al bimbo che gli corre accanto in salita è già leggenda.9 a DAVIDE CASSANI E’ il ritorno dell’anno, l’uomo in più della squadra Rai. Puntuale, preciso, attento, ha sempre l’occhio sulla corsa per cogliere ciò che sta per accadere. Della sua verve beneficiaPancani che gli sta accanto.