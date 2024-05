Le medicine si comprano senza scendere dall’automobile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) Sarà inaugurata questa mattina, alle 10.30, la nuova farmacia comunale di Tressano, trasferita da via Radici in Piano 35 al civico 9 della stessa via. Parteciperanno il sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, il parroco, la direttrice della farmacia Paola Filippi e i progettisti Dazzi e Filippi. E’ dotata di attrezzature importanti tra le quali l’analizzatore del sangue e delle urine, l’elettrocardiografo ed elettrocardiogramma dinamico, è fornita di un modernissimo magazzino automatico robotizzato, di diverse stanze di servizio alla persona, vaccinazione e altri comfort di ultima generazione. La grande novità è Farmadrive, la possibilità di essere servitidall’auto. "Il Farmadrive – spiega Paola Filippi – è sempre aperto a tutti e certe volte può diventare un servizio di grande importanza e utilità ad esempio per chi ha difficoltà di deambulazione, per gli anziani o per mamme con bambini in auto nella fase del sonno o con il proprio amico a quattro zampe".