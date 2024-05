Le grandi opere Bignami | Avanti tutta con Metromare e alta velocità ferroviaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) di Mario Gradara "Il turismo della riviera riminese ha un valore di 4,3 miliardi di euro, il Governo è attento al potenziamento delle infrastrutture che lo riguardano, dall’al, dalla via Marecchiese alall’aeroporto". Lo afferma il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Galeazzo. Partiamo dalla Marecchiese, lei ne ha parlato di recente a Novafeltria. "Abbiamo inserito il dossier Marecchiese nel contratto di programma Anas, con le priorità dei vari territori. È necessario acquisire un quadro dell’intervento redatto ai sensi del codice appalti. E occorre una definizione più precisa rispetto alle quattro ipotesi elaborate dalla Provincia, con costi stimati sui 250 milioni per interventi sull’esistente, fino a 400 milioni per interventi in variante. Confidiamo di farlo entro fine luglio. Da lì si dovrà andare a una progettazione di dettaglio.