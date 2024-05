Le emozioni di Charles Leclerc dopo il trionfo a Monaco | Un sogno che si avvera - ho pensato tanto a mio padre

(Di domenica 26 maggio 2024) Lacrime negli occhi di. Il monegasco ce l’ha fatta, sfatando il tabù e aggiudicandosi l’edizione 2024 del GP di. La maledizione è stata spezzata eha meritato una vittoria di una gara complicata anche da seguire in tv. La sospensione de GP nel primo giro, che ha avuto per protagoniste le due Haas di Kevin Magnussen e di Nico Hulkenberg e la Red Bull di Sergio Perez, ha messo nelle condizioni Carlos Sainz di poter riprendere una gara che sembrava persa, per la foratura rimediata alla prima curva, duellando con l’australiano Oscar Piastri.

La terza volta è quella buona. Charles Leclerc trionfa finalmente fra le strade di casa e fa suo il Gran Premio di Monaco, precedendo la McLaren di Oscar Piastri e l'altra Ferrari di Carlo s Sainz. Scattato dalla pole position - come gli era già successo nel 2021 e nel 2022 - stavolta Leclerc riesce a tagliare per primo il traguardo sotto la bandiera a scacchi, per quella che è la sesta vittoria in carriera, interrompendo un digiuno lungo quasi 2 anni (Austria 2022 l'ultimo successo). iltempo

