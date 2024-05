Le cause della morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

(Di domenica 26 maggio 2024)è stato lo storico componente dei, una delle band italiane più amate di sempre.è morto il 18 ottobre 2022, a Genova. Ledel decesso non sono state rese note ufficialmente. Ad annunciare la sua(80 anni) sono stati i colleghi e la famiglia: “È andato via un pezzonostra vita. Ciao”, le loro parole. In una delle sue ultime interviste, in collegamento con il programma Rai Storie Italiane, il cantante aveva dichiarato che dopo aver contratto il Covid, nel 2020, già affetto dal morbo di Crohn, la sua condizione si era particolarmente aggravata, a seguito di una cura di cortisone. Da temposi era allontanato dal gruppo. Dopo ladel figlio Alessio nel 2013 infatti aveva deciso di ritrovare una normalità. “Dopo che mio figlio Alessio è mancato, la mia vita è cambiata. Io sono diverso, sul palco prima mi prendevo in giro, scherzavo sui miei baffi, sul nasone, facevo lo scemetto.

“Silvia era con noi da molti anni. Era stimata come collega ed era amata come persona sempre disponibile e attenta a chi aveva intorno”. È quanto si legge in un post sui social di Emercency che annuncia la “morte improvvisa” di Silvia Longatti, operatrice umanitaria di stanza a Kabul, probabilmente per le complicanze di una polmonite. ilfattoquotidiano

Caduto dal terzo piano, il gatto Shrimp è paralizzato ma non si fa fermare da nulla - Caduto dal terzo piano, il gatto Shrimp è paralizzato ma non si fa fermare da nulla - ilsecoloxix

Depressione incurabile, Zoraya muore a 29 anni: l'eutanasia nel salotto di casa, con i gatti e il fidanzato - Depressione incurabile, Zoraya muore a 29 anni: l'eutanasia nel salotto di casa, con i gatti e il fidanzato - Una donna olandese fisicamente sana, Zoraya ter Beek, è morta per eutanasia poco dopo aver compiuto 29 anni, poiché non voleva più convivere con la depressione ... ilmattino