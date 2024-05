Lazio-Sassuolo | dove vedere la partita?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 26 maggio 2024) Una Domenica che mostra una gara che ha poco da dire in termini di punti. Andiamo a scoprireI diritti televisivi sono divenuti ormai un punto fermo per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene solo quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo sembra così un vero e proprio vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, ma al contempo si presenta come un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano a cercare molte informazioni sulle gare in programma. Pertanto lo scopo dell’articolo appare chiaro: è quello di spiegaree chi scenderà in campo. La giornata 38 terminerà così, sancendo la fine della stagione delle due compagini.