Lazio - Josè Mourinho fa un selfie con Fernando Couto FOTO e punge i tifosi | L’unico laziale che…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 26 maggio 2024) Per l’ex tecnico della Roma,, esonerato lo scorso 16 gennaio dal club giallorosso, il derby sembra non finire mai: infatti ieri sera, il portoghese ha pubblicato sulle storie Instagram, unache lo ritrae con il connazionale ed ex calciatore biancoceleste (campione d’Italia nel 2000),. Sopra lo scatto lo “Special One” L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:frecciata alla: “Se volete nascondere che una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco allora dovete farmi…”torna in Italia, il colpo della Roma Amichevoli Roma 2021: ecco gli impegni precampionato dei giallorossi di, Zazzaroni shock: “Non è tipo da quinto posto, se non ottenesse un miglioramento dell’organico potrebbe…” Di Canio, frecciata a: “Con quello stipendio dovrebbe giocare per vincere i campionati, ha segnato anche meno…” Guglielmo Timpano irride idella: “Tutti giù dal trespolo.