L' Atalanta travolge il Toro | Roma fuori dalla Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) L'non fa sconti,il Torino al Gewiss Stadium e di fatto chiude alla possibilità delladi diventare la sesta squadra italiana qualificata per la prossima e rinnovataLeague. Con il 3-0 rifilato ai granata, la banda Gasperini scavalca il Bologna al quarto posto e ora punta a chiudere terza davanti anche alla Juventus in caso di vittoria nel recupero contro la Fiorentina il prossimo 2 giugno. Per ladi De Rossi, quindi, diventa quasi ininfluente la sfida contro l'Empoli se non per provare ad arrivare almeno davanti ai cugini della Lazio. L'voleva festeggiare nel migliore dei modi la storica vittoria dell'Europa League e lo ha fatto a modo suo con un'altra prestazione tutta grinta e organizzazione.