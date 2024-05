La squadra di Juric non vince da quattro turni, Thiago Motta con una vittoria salirebbe al terzo postoLa squadra di Juric non vince da quattro turni, Thiago Motta con una vittoria salirebbe al terzo posto corriere

L’Atalanta non molla la presa, 3-0 anche al Torino - L’Atalanta non molla la presa, 3-0 anche al torino - BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta non ha nessuna voglia di mollare la presa. Dopo la vittoria di Dublino i nerazzurri vincono con lo stesso punteggio contro ... italpress

Champions League, Roma fuori. Chi prenderà il suo posto - Champions League, Roma fuori. Chi prenderà il suo posto - L'Atalanta non fa sconti e batte 3-0 il torino. Niente da fare per la Roma che finisce diritta in Europa League per il terzo anno di ... noibiancocelesti

Atalanta show contro il Torino: i nerazzurri stendono i granata per 3-0 - Atalanta show contro il torino: i nerazzurri stendono i granata per 3-0 - I ragazzi di mister Gasperini divertono ancora: Scamacca, Lookman e Pasalic firmano le reti della vittoria. Gli ospiti, al 9° posto, sperano nella Conference League ... ilgiornale