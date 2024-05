L' Atalanta non molla la presa - 3-0 anche al Torino

(Di domenica 26 maggio 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – L'non ha nessuna voglia dire la. Dopo la vittoria di Dublino i nerazzurri vincono con lo stesso punteggio contro il, a firmare il 3-0 sono stati Scamacca, Lookman e Pasalic, quest'ultimo su calcio di rigore. Un successo che estromette matematicamente la Roma dalla prossima Champions League: considerato il recupero contro la Fiorentina gli orobici, ora quarti, in caso di vittoria possono chiudere il campionato in terza posizione. Niente sconti, nessun favore a nessuno. Il messaggio di Gian Piero Gasperini è stato abbastanza chiaro sin dalla lettura delle formazioni: dentro subito il tridente pesante con Scamacca, Lookman e De Ketelaere, lo stesso della finale di Europa League contro il Leverkusen.

