L’Atalanta fa festa e si diverte | 3-0 al Torino - scavalcato il Bologna al 4° posto

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo.doveva essere eè stata, con il supporto anche del risultato: una vittoria, per non perdere il sorriso. In una rara giornata di sole, peraltro. Una domenica perfetta per, che celebra con la sua gente la vittoria dell’Europa League e già che c’è sale al quartosuperando il(estromettendo matematicamente la Roma dalla Champions League), battendo 3-0 ilcon la prospettiva di riuscire anche a sorpassare la Juve in caso di vittoria contro la Fiorentina nel recupero. Aggancerebbe così il terzoed eguaglierebbe il miglior piazzamento, ottenuto per tre anni consecutivi tra il 2019 e il 2021. La prima ad arrivare sul prato è nientemeno che la coppa, che segue il riscaldamento da bordocampo ricevendo anche il bacio di Musso e le carezze di Ederson, tra gli altri, ma anche dell’acclamatissimo grande ex Duvan Zapata.