L’Atalanta chiuderà tra le prime quattro | la Roma costretta a giocare l’Europa League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 26 maggio 2024)non fa sconti e ‘spedisce’ lain Europa. Al Gewiss Stadium di Bergamo i ragazzi di Gian Piero Gasperini sconfiggono il Torino di Ivan Juric, superano il Bologna in classifica, e questo vorrà dire che chiuderanno sicuramente tra le(addirittura al terzo posto in caso di vittoria nel recupero del 2 giugno contro la Fiorentina). Condizione, quella di non entrare tra le, che era necessaria affinché lasi qualificasse alla prossima Champions. E così non sarà. I ragazzi di Daniele De Rossi saranno costretti a2024/2025 in virtù del sesto posto conquistato. “Se sarà Europaallora la faremo con dignità e rispetto – aveva detto alla vigilia di Empoli-, Daniele De Rossi – e poi è la coppa della mia infanzia, quella che mi ha fatto sognare da piccolo, la Coppa Campioni era una coppa per ricchi”.