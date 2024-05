L' Atalanta batte anche il Torino - Roma fuori dalla Champions

(Di domenica 26 maggio 2024) AGI - L'non ha nessuna voglia di mollare la presa. Dopo la vittoria di Dublino i nerazzurri vincono con lo stesso punteggio contro il, a firmare il 3-0 sono stati Scamacca, Lookman e Pasalic, su calcio di rigore. Un successo che estromette matematicamente laprossimaLeague: considerato il recupero contro la Fiorentina gli orobici, ora quarti, in caso di vittoria possono chiudere il campionato in terza posizione. Niente sconti, nessun favore a nessuno. Il messaggio di Gian Piero Gasperini è stato abbastanza chiaro sinlettura delle formazioni: dentro subito il tridente pesante con Scamacca, Lookman e De Ketelaere, lo stesso della finale di Europa League contro il Leverkusen. I giocatori in campo hanno subito recepito il messaggio, dopo la classica fase di studio i bergamaschi sono usciti allo scoperto con un diagonale dello stesso De Ketelaere uscito per questione di centimetri.

ATALANTA- Torino 3-0 ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6 (41'st Rossi sv); Toloi 6.5, Djimsiti 7 (17'st Hien 6), Scalvini 6.5; Holm 6 (18'st Ruggeri 6), Pasalic 7, Koopmeiners 6.5, Zappacosta 6.5; De Ketelaere 7 (28'st Miranchuk 6.5), Scamacca 7.5 (28'st Touré 6), Lookman 7.5. In panchina: Musso, ... gazzettadelsud

Bergamo, 26 maggio 2024 – Le feste e i bagordi per la storica vittoria dell’Europa League ottenuta soltanto pochi giorni fa a Dublino non fermano la corsa dell’Atalanta di Giampiero Gasperini che, davanti a un Gewiss Stadium vestito a festa, impartisce una severa lezione di calcio anche al Torino ... sport.quotidiano

Juric: "Fatto un grande lavoro a Torino in situazione difficile" - Juric: "Fatto un grande lavoro a torino in situazione difficile" - Il tecnico del torino Ivan Juric ha commentato a Dazn il brutto ko contro l'atalanta: "Gasp è il miglior allenatore Europeo e hanno giocatori del livello assoluto. Il mio bilancio ... torinogranata

