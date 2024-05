L’Aquila e Lignano Sabbiadoro | si aggiungono nuove date al tour di Cristiano De André

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 26 maggio 2024) GENOVA – SialcheDeterrà questa estate. Il cantautore genovese si esibirà in tutta Italia con “De#De– Best Of Live”, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni dalla sua scomparsa, e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Queste leaggiornate del: 13 luglio al Teatro Verde di Termoli (CB) 16 luglio in Piazza Europa a La Spezia 17 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (TO) 20 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma per Rock in Roma 21 luglio alla Scalinata San Bernardino de– NUOVA DATA 24 luglio a Villa Erba di Cernobbio (CO) 26 luglio al Lazzaretto di Bergamo 27 luglio all’Anfiteatro Camerini di Piazzola (PD) 1 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi (PG) 2 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC) 3 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara 5 agosto in Piazza Orsini del Balzo a Mesagne (BR) 6 agosto in Piazza del Castello Aragonese a Reggio Calabria 8 agosto al Teatro di Verdura di Palermo 11 agosto al Palazzo delle Fiere – Quadrato Compagna di Corigliano Rossano (CS) 12 agosto al Parco Archeologico Scolacium di Borgia (CZ) per Armonie D’arte Festival 17 agosto all’Arena Dei Pini di Baia Domizia (CE) 19 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello (LI) 20 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (LU) 6 settembre all’Arena Alpe Adria di(UD) – NUOVA DATA 7 settembre in Piazza della Loggia a Brescia Il progetto “Decanta De” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “Decanta De– Vol.