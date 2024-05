Landini | Redditometro? Marchetta elettorale del governo - si dice a chi non paga le tasse di continuare a non farlo

(Di domenica 26 maggio 2024) “Il redditrometro è unache ilha fatto pera dire a quelli che lenon leno, che possonoa nonrle”. A dirlo a margine della manifestazione contro l’autonomia a Napoli il segretario della Cgil Maurizio. “L’Italia – ha proseguito – è un Paese che ha 90 miliardi di evasione fiscale, un Paese dove il 90% dell’Irpef lono i lavoratori dipendenti e i pensionati, un Paese che ha bisogno di risorse per fare gli investimenti. Credo – ha concluso– che sia non solo unama è anche un messaggio sbagliato perché un cittadino in Italia deve avere il dovere dire in base a quello che ha e a quello che prende. Quando questo non avviene, vuol dire che aumentano le disuguaglianze e le ingiustizie sociali”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

