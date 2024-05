Laghi Gemelli - valanga travolge due giovani | ricoverati in ospedale

(Di domenica 26 maggio 2024) Branzi. Un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 24 sono feriti sonoinin seguito a unache si è staccata intorno alle 16 nella zona dei, in alta Val Brembana. È successo nella zona del passo deibrembani, nel territorio di Branzi in alta Valle Brembana. La slavina ha travolto i due ragazzi, entrambi milanesi, che si trovavano nella zona per un’escursione. Sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino, insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118 con due elicotteri, uno da Bergamo e uno da Como. I due feriti sono stati recuperati e portati in: il 28enne, più grave, è stato trasferito all’Papa Giovanni di Bergamo, mentre la 24enne è stata trasportata in codice giallo all’di Lecco.

