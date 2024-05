La violenza figlia della crisi del valore della famiglia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 26 maggio 2024) 3 e 7. 4 e 6. Sono gli anni delle vere vittime degli episodi di cronaca nera di questi giorni, figli di madri i cui mariti hanno tentato di togliere la vita, incapaci di accettare la separazione. Siu, una bella ragazza dai tratti esotici, lotta – a Biella - contro la morte, trafitta al petto, presumibilmente, dal marito, arrestato dopo essere caduto in tante e tali contraddizioni da non potersi ipotizzare una diversa soluzione al caso. Un’altra donna, nell’agrigentino, è nella medesima condizione, lei e il suo bambino di 4 anni, accoltellati da un marito/padre violento che non è riuscito, per grazia di Dio, a realizzare la strage familiare pianificata come reazione alla volontàmoglie di lasciarlo. Cosa c’è di nuovo? Nulla, ahinoi. Lo stillicidio quotidiano si arricchisce, ogni giorno, di notizie di femminicidi, omicidi/suicidi, stragi in, a plastica dimostrazione che le leggi non bastano a fermare la mano degli assassini che scambiano l’amore per un alibi morale, la gelosia come un legittimo movente, la sconfitta come un’onta da lavare con il sangue.