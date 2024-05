La tappa del Campionato italiano di velocità Dalla Porta primo in gara 1 a Vallelunga

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) La scorsa settimana ha consolidato il primato nel Junior Championship "Stock", vincendo la secondastagionale e facendo già il vuoto nella classifica generale. E in attesa del prossimo gran premio della kermesse Lorenzo, non ha perso la ritrovata attitudine al successo nemmeno scendendoYamaha del GV Racing per salire su quella dell’Altogo, per tornare a cimentarsi nel. Iniziando dalle migliori premesse possibili: ha conquistato la pole position nelladied è salito ieri sul gradino più alto del podio in "1", dimostrandosi il più veloce di tutti nelatto della corsa (con la prospettiva di potersi ripetere anche al termine di "2", fissata per le 15.30 odierne). Una prima affermazione che permette al pilota di Montemurlo di accorciare oltretutto le distanze dal vertice del: ripetendosi oggi, potrebbe teoricamentersi ad un nienteprima piazza.