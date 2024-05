La squadra inesperta di Howe ha fatto a pezzi a Melbourne

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 26 maggio 2024) 2024-05-24 11:29:53 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: La controversa trasferta post-stagionale del Newcastle United in Australia si è conclusa con un’umiliazione quando la giovanedi Eddieè stata battuta 8-0 dall’A-League All Stars. Newcastle e Tottenham sono stati oggetto di critiche diffuse per aver organizzato un’amichevole amercoledì, appena tre giorni dopo il culmine della stagione di Premier League nel fine settimana. Il Newcastle ha prolungato la sua permanenza in Australia per incontrare una selezione dei migliori giocatori del campionato nazionale australiano, ma ora potrebbe rovinare quella decisione dopo essere statoal Marvel Stadium.ha deciso di dare ai giovani del club la possibilità di brillare, ma non potevano competere con una formazione più esperta. L’All Stars era in vantaggio per 3-0 all’intervallo grazie ai gol di Ben Old, Nicolas Milanovic e Adam Taggart.