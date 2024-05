La spiegazione del finale di Marrowbone | il segreto degli specchi

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 26 maggio 2024), il film del 2017 diretto dal regista spagnolo Sergio G. Sánchez è una storia di fantasmi con tutti i topos del genere, nella quale però di fantasmi non ce ne sono. O meglio, sono tutti nella mente del protagonista, Jack, il quale è riuscito a sopravvivere al trauma della morte dei suoi fratelli minori, fingendo che essi fossero ancora vivi, con pesanti conseguenze sulla sua psiche. Nell’articolo che segue vi spiegheremo come sono andate davvero le cose per i fratellie quali sono gli indizi disseminati nell’arco di tutto il film, che trovano un senso logico nel. Altre scelte narrative invece, risultano un po’ semplicistiche e forzate, a parere di chi scrive, ma non tolgono nulla al ritmo di questo thriller psicologico, che nel complesso risulta avvincente sin dal primo minuto.