La Russia produce il triplo delle munizioni dell’Occidente spendendo un quarto Già pronti proiettili per un anno di guerra

(Di domenica 26 maggio 2024) Ogni giorno, l’industria bellica russa riesce a produrre 12.320di artiglieria, ciascuno dei quali costa circa mille dollari. Significa 375miladi artiglieria ma, soprattutto, ildei rifornimenti occidentali all’Ucraina. In unmade insono 4,5 milioni per un costo di 4,5 miliardi di dollari. Le cifre sono frutto di una ricerca della società di consulenza Bain & Co, ripresa da Sky News. Nello studio si stima che il ritmo produttivo non dovrebbe subire rallentamenti nel 2024. La carenza di munizione è invece uno dei problemi che staffliggendo le truppe ucraine mentre i russi conquistano terreno.